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Kartlı Harcamalarda Artışın Sebepleri: TCMB Analizi

TCMB, kartlı harcamaların artışında dijitalleşme, temassız ödemeler ve yükseleyen nakit maliyetlerinin etkilerini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 08:17
Kartlı Harcamalarda Artışın Sebepleri: TCMB Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Kartlı Harcama Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kartlı harcama tercihlerinin son dönem eğilimlerini analiz eden bir rapor yayınladı. Merkezin Güncesi'nde yer alan bu analizde, kart ile yapılan harcamaların artmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğu ifade edildi.

Dijitalleşme ve Harcamaların Artışı

Analiz, dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşması ve artan enflasyon nedeniyle nakit taşımanın maliyetinin yükselmesinin, banka ve bireysel kredi kartlarının (BKK) kullanımındaki artışa katkıda bulunduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, kartların sunduğu nakit avans ve taksitli ödeme seçenekleri de tüketicilerin borçlanma alışkanlıklarını etkiledi.

Kartlı Harcama Bakiyesindeki Artış

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle kartlı harcama bakiyelerinin belirgin şekilde arttığı belirtildi. 2021 sonundan 2023’ün üçüncü çeyreğine kadar, faiz oranlarının enflasyonun altında kalması bakiye artışında önemli bir rol oynadı.

Temassız Ödeme Tercihinin Yaygınlaşması

Kovid-19 salgını sonrasında kartlı ödeme sistemlerindeki gelişmelerle birlikte, temassız ödeme işlemlerinin sayısının önemli oranda arttığına dikkat çekildi. 2015 yılında aylık 2 milyon olan temassız işlemler, 2024 itibarıyla 1 milyar adedin üzerine çıkması beklenmektedir.

Hane Halkı Tüketim Harcamalarındaki Değişim

Analiz ayrıca, hane halkı tüketim harcamalarının büyük bir kısmında BKK ve banka kartlarıyla yapılan harcamaların payının arttığını ortaya koydu. Örneğin, banka kartı ile yapılan harcamaların toplam hane halkı tüketimindeki payı son yıllarda %6,8'den %10'un üzerine çıkmıştır.

Sonuç ve Öneriler

TCMB, kart kullanımındaki bu artışın harcama davranışlarındaki değişimi yansıttığını ve politika yapıcıların, ekonomik talep koşullarını değerlendirirken bu olguları göz önünde bulundurmaları gerektiğini arz etti.

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