Karur'da TVK Mitinginde İzdiham: 31 Ölü, 58 Yaralı

Karur'da TVK mitinginde izdiham: 31 ölü, 58 yaralı

Tamil Nadu'nun Karur kentinde düzenlenen mitingde kalabalık kontrolünü kaybetti

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisi tarafından düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Olay, partinin başkanı olan oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın katıldığı etkinlik sırasında yaşandı. Asian News International (ANI) kaynaklı haberlere göre izdiham anında panik ve yoğunluk yaşandı.

Yetkililer ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ölü ve yaralı sayısı ilk belirlemelere göre aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.