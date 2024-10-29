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Kaş'ta 101 Paraşütçü ile Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyet'in 101. yılı Kaş'ta gökyüzünde bayrak açan 101 paraşütçü ile kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:06
Kaş'ta 101 Paraşütçü ile Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Kaş'ta Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Tören, karada, denizde ve gökyüzünde yapılan etkinliklerle dolu bir gün geçirdi.

Tekne Kortejiyle Görsel Şölen

Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve çeşitli programlarla devam etti. 101 tekne, Türk bayraklarıyla süslenerek Marina'dan hareket etti ve Kaş Limanı açıklarına geldi.

Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerin oluşturduğu kortej, Cumhuriyet Meydanı açıklarında sona erdi. Bu muhteşem korteje Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Göklerde Bayrak Dalgalandı

Etkinliklerin en dikkat çekici anlarından biri ise 101 paraşütçünün, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla paraşütleriyle uçarak 60 metrekarelik Türk bayrağını açması oldu. Bu gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Akşam Etkinlikleri Sürüyor

Kaş Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar akşam saatlerinde de devam edeceği duyuruldu. Katılımcılar, bu özel günde bir araya gelerek Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını gösterdiler.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karada, denizde ve gökyüzünde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

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