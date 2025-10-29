Kaş'ta 50 Paraşütçü 29 Ekim'de Türk Bayraklarıyla Atlayış Yaptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim kutlamalarında 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaptı; 65 tekne ve gökyüzündeki 20 metrekarelik Atatürk portreli bayrak görsel şölen sundu.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 14:29
Kaş'ta 50 Paraşütçü 29 Ekim'de Türk Bayraklarıyla Atlayış Yaptı

Kaş'ta 50 Paraşütçü 29 Ekim'de Türk Bayraklarıyla Atlayış Yaptı

Deniz, kara ve gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilçe halkı ve ziyaretçiler yoğun bir coşku yaşadı.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından organize edilen program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Türk bayraklarıyla süslenen 65 tekne yat limanından hareket ederek Kaş Limanı açıklarında denizde görsel bir şölen sundu.

Etkinliklerin gökyüzü ayağında ise Kaş Havacılık Spor Kulübü üyesi 50 paraşütçü, Türk bayraklarıyla gruplar halinde atlayış gerçekleştirdi. Atlayışlardan birinde, bir paraşütçünün gökyüzünde dalgalandırdığı üzerinde Atatürk portresi bulunan 20 metrekarelik Türk bayrağı izleyenlerin dikkatini çekti.

Kutlamalar, hem karada hem denizde hem de gökyüzünde yaşanan etkinliklerle ilçede birlik ve gurur atmosferi oluşturdu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 paraşütçü Türk...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 paraşütçü Türk...

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sındırgı'da deprem: Enkaz kaldırma ve hasar tespiti sürüyor
2
Adana Ceyhan'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
3
İzmir Buca'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
4
Muğla'da Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Gemileri 29 Ekim'de Ziyarete Açıldı
5
KKTC Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı
6
29 Ekim: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar