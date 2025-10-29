Kaş'ta 50 Paraşütçü 29 Ekim'de Türk Bayraklarıyla Atlayış Yaptı

Deniz, kara ve gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilçe halkı ve ziyaretçiler yoğun bir coşku yaşadı.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından organize edilen program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Türk bayraklarıyla süslenen 65 tekne yat limanından hareket ederek Kaş Limanı açıklarında denizde görsel bir şölen sundu.

Etkinliklerin gökyüzü ayağında ise Kaş Havacılık Spor Kulübü üyesi 50 paraşütçü, Türk bayraklarıyla gruplar halinde atlayış gerçekleştirdi. Atlayışlardan birinde, bir paraşütçünün gökyüzünde dalgalandırdığı üzerinde Atatürk portresi bulunan 20 metrekarelik Türk bayrağı izleyenlerin dikkatini çekti.

Kutlamalar, hem karada hem denizde hem de gökyüzünde yaşanan etkinliklerle ilçede birlik ve gurur atmosferi oluşturdu.

