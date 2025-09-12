Kaş'ta Atık Toplama Aracıyla Çarpışma: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada, Yusuf Şamil Kıranşal idaresindeki 07 DBC 270 plakalı motosiklet, Kalkan Mahallesi'nde S.K. yönetimindeki 07 BNY 475 plakalı atık toplama aracıyla çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

