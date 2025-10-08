Kaş'ta Mevsimin İlk Karı: 2.700 Rakımlı Akdağ Beyaza Büründü

Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine mevsimin ilk karı düştü; bölge beyaza büründü, Yörükler yayladan dönüşe geçti.

Kaş'ta Mevsimin İlk Karı: 2.700 Rakımlı Akdağ Beyaza Büründü

Kaş'ta mevsimin ilk karı

Akdağ 2.700 rakımda beyaza büründü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Gömbe Mahallesi'ndeki 2700 rakımlı Akdağ mevkisine gece saatlerinde kar yağdı. Dağın yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürünürken, örtü oluştu.

Dağın beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, manzarayı fotoğraflayarak kayda aldı.

Bölgede hayvanlarını otlatan Yörükler ise kar yağışıyla birlikte yayladan dönüş yolculuğuna geçmeye başladı.

