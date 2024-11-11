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Kaş'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Akdağ zirvesine mevsimin ilk karı yağdı, mahalle sakinleri manzarayı görüntüledi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:50
Kaş'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı

Kaş'ta Mevsimin İlk Kar Yağışı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Gömbe Mahallesi'nde yer alan 3024 metre yüksekliğindeki Akdağ, kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı.

Gece Boyu Sürdü

Aksam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkili oldu. Sabaha uyandıklarında Akdağ'ın beyaza bürünmüş görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Kar yağışı, bölgeye hoş bir kış atmosferi getirirken, aynı zamanda doğa tutkunları için fotoğraf kareleri oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar...

Antalya'nın Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Antalya'nın Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar...

Antalya'nın Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

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