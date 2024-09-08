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Kaş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda araç ve personel sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:42
Kaş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Kaş İlhacı Orman Yangını

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Çataloluk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre sebep henüz tespit edilemedi. Yangının bildirilmesi ile birlikte, bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi gönderildi.

Müdahale Çalışmaları

Yangına havadan ve karadan müdahale işlemleri sürdürülüyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler tüm imkanlarını seferber ediyor. Yangın bölgesindeki ekiplerin durumu ve ilerlemeler hakkında güncel bilgiler alınmaya devam edilmektedir.

Önlemler ve güvenlik

Bölgedeki vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmakta ve evakuasyon planları gözden geçirilmektedir. Yangının yayılmaması için tüm ekipler yoğun bir çaba göstermektedir.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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