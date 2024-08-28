Kaş'ta Yerleşim Alanlarına Yakın Yangın Kontrol Altına Alındı

Kaş'taki Yangın Kontrol Altında

Antalya'nın güzel ilçesi Kaş'ta, yerleşim alanlarına yakın bir makilik alanda çıkan yangın, hızlı müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale

Kalkan Mahallesi Taş Ocağı mevkisinde meydana gelen yangın, çevre sakinlerinin ihbarı ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hızla müdahale edildi. Ekipler, 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale gerçekleştirdi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın, itfaiyenin ve orman ekiplerinin etkin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda, bölgede soğutma işlemleri devam etmektedir. Yangının kesin sebebi ise henüz belirlenmedi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşim yerine yakın makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.