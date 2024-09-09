Kaş'taki Orman Yangını Şüphesi Serbest Bırakıldı

Antalya'nın Kaş İlçesindeki Yangın ve Gözaltı Süreci

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman alanında meydana gelen yangınla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli M.A.H. ve Adli Süreç

Çataloluk Mahallesi'nde gerçekleşen yangın sonrası gözaltına alınan M.A.H., jandarma tarafından yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bölgedeki arı yetiştiriciliği faaliyetleriyle tanınan zanlı, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Dün çıkan yangına müdahale süratle gerçekleştirildi. Ekipler, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan 7 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı ile 1 dozerin desteğiyle 70 orman işçisiyle yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve 17 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.