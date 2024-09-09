Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kaş'taki Orman Yangını Şüphesi Serbest Bırakıldı

Kaş'taki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:54
Kaş'taki Orman Yangını Şüphesi Serbest Bırakıldı

Antalya'nın Kaş İlçesindeki Yangın ve Gözaltı Süreci

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman alanında meydana gelen yangınla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli M.A.H. ve Adli Süreç

Çataloluk Mahallesi'nde gerçekleşen yangın sonrası gözaltına alınan M.A.H., jandarma tarafından yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bölgedeki arı yetiştiriciliği faaliyetleriyle tanınan zanlı, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Dün çıkan yangına müdahale süratle gerçekleştirildi. Ekipler, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan 7 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı ile 1 dozerin desteğiyle 70 orman işçisiyle yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve 17 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Antalya'nın Kaş ilçesi Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun