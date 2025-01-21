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Kaşdemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:07
Kaşdemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gelibolu Tarihi Alanı'ndan Önemli Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı. Bu önemli etkinliğe katılım, Gelibolu'nun tarihi ve kültürel değerlerini tanıtma anlamında büyük bir fırsat sunuyor.

Oylama Süreci ve Katılım

Anadolu Ajansı, yıllık olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylaması ile Türkiye'nin en çarpıcı fotoğraflarını seçiyor. İsmail Kaşdemir'in bu etkinliğe katılması, hem Gelibolu Tarihi Alanı'nın önemini vurgulamakta hem de bölgedeki turizmi desteklemekte önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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