Kash Patel'in Yeni Zelanda'ya Hediye Ettiği 3D Silahlar Yasa Dışı Bulundu

Emniyet yetkilileri tarafından toplanıp imha edildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in Yeni Zelanda ziyaretinde ülkenin üst düzey güvenlik yetkililerine verdiği 3D yazıcıyla üretilen silahlar, yerel yasalar kapsamında yasa dışı bulunarak polis tarafından imha edildi.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Richard Chambers, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Patel'in hediye ettiği 3D yazıcıyla üretilmiş silahların "potansiyel olarak çalışır hale getirilebilecek nitelikte görüldüğünü" söyledi. Chambers, bu nedenle silahların ülkenin silah yasaları uyarınca toplandığını ve imha edildiğini belirtti.

Hediyeleri alan isimler arasında Richard Chambers, Güvenlik İstihbarat Servisi (NZSIS) Direktörü Andrew Hampton ve Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) Direktörü Andrew Clark yer alıyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından ülke, silah yasalarını sıkılaştırarak yarı otomatik silahları yasaklama kararı almıştı.

Bu gelişme, uluslararası güvenlik iş birliği ve silah kontrolü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.