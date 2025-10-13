Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Kasım ara tatili 2025: Öğrencilerin beklediği 9 günlük mola

Eylül ayında başlayan eğitim maratonunda milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için gözler ilk ara tatile çevrildi. Veliler ve öğrenciler "Kasım ara tatili ne zaman?" ve "İlk ara tatil kaç gün sürecek?" gibi soruların yanıtını ararken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu.

Kasım Ara Tatili Ne Zaman?

Takvime göre, öğrenciler 7 Kasım 2025 Cuma günü ders bitiminde tatile girecek. Resmi ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak; hafta sonları ile birleşince toplam 9 günlük bir dinlenme süresi oluşacak. Ara tatil, 8-9 Kasım Cumartesi-Pazar ile başlayıp, takip eden hafta sona ererek öğrenciler 17 Kasım 2025 Pazartesi yeniden ders başı yapacak.

Tüm Yılın Tatil Haritası Belli Oldu

MEB yalnızca ilk ara tatili değil, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamını kapsayan çalışma takvimini de yayımladı. Önemli tarihler şöyle:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak - 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

Bu takvim, ailelerin yıllık izin ve tatil planlamaları için yol gösterici olacak.

2026 Baharında Ara Tatil ile Ramazan Bayramı Birleşiyor

Takvimin dikkat çeken ayrıntılarından biri, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasındaki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi. Planlamaya göre 19 Mart 2026 Perşembe bayram arifesi, 20 Mart 2026 Cuma ise bayramın birinci günü olarak idrak edilecek; böylece öğrenciler ve aileleri bayram sevincini ara tatille birleştirme imkânı bulacak.

2026 Yılının Diğer Resmi Tatil Günleri

Eğitim yılı içindeki diğer resmi tatiller ise şu şekilde sıralanıyor:

Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı: 26 Mayıs 2026 Salı (Arife) - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Veliler ve öğrenciler, yayımlanan bu takvimi göz önünde bulundurarak planlarını erken yapabilir; MEB'in duyurduğu tarihler eğitim-öğretim yılı boyunca yol gösterici olacak.