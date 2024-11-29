Kasım Ayında Bilim Dünyasında Dikkat Çeken Gelişmeler

Kara Delik Keşfi ve Yapay Zeka Portresi

Kasım ayında bilim dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Araştırmacılar, Büyük Patlama'dan yalnızca 1,5 milyar yıl sonra keşfedilen LID-568 adlı kara deliğin, teorik sınırın 40 katından fazla madde tükettiğini ortaya çıkardı. Bu keşif, süper kütleli kara deliklerin evrenin ilk dönemlerinde nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları sunuyor.

Aynı zamanda, yapay zeka teknolojileri de şaşırtıcı bir ivme kazandı. Ai-Da adlı insansı robotun ürettiği Alan Turing portresi, New York’ta yapılan bir açık artırmada 1,08 milyon dolara alıcı buldu. Bu durum, yapay zekanın sanattaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şempanzelerin Bilgi Aktarma Yeteneği

Zürih Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, şempanzelerin bilgileri kuşaklar boyunca aktarabildiğini ortaya koydu. 240 şempanze üzerinde yapılan gözlemler, bu hayvanların alet kullanma yeteneklerini geliştirdiklerini ve geçmiş bilgilerini geleceğe taşıdıklarını gösterdi.

Yeni Anı Depolama Alanları

New York Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, beyin hücrelerinin dışında, vücudun çeşitli bölgelerinde de anıların depolandığı tespit edildi. Araştırma, sinir dokusu ve hücrelerin kimyasal maddelere verdiği tepkiyi inceleyerek, anı depolayan genin aktivasyonunu gözlemledi.

Sıtma Üzerine Yeni Çalışmalar

Araştırmacılar, Aedes aegypti sivrisineklerinin duyma yetilerini kaybetmeleri durumunda çiftleşme davranışlarının etkilerini araştırdılar. CRISPR-Cas9 teknolojisi kullanılarak duyma yetisi kaybettirilen dişi sivrisineklerin erkeklerle çiftleşme yetilerini kaybettikleri görüldü. Bu bulgular, sıtma ve Zika virüsü gibi hastalıkların önlenmesinde yeni yöntemler geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Yarasaların Uyum Yeteneği

Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, yarasaların işitme kaybı sonrası çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını inceledi. Yarasaların, yön bulma yeteneklerini kaybettiklerinde bile ekolokasyon sayesinde hızlı bir şekilde ortama adapte olabildikleri görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.