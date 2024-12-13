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Kasım Ayında Sıcaklık Değişimleri: Erzurum'un Soğukları, Antalya'nın Sıcaklığı

Kasım ayında Türkiye'de en düşük sıcaklık Erzurum'da -23,5°C, en yüksek sıcaklık ise Antalya'da 30,6°C ölçüldü.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:05
Kasım Ayında Sıcaklık Değişimleri: Erzurum'un Soğukları, Antalya'nın Sıcaklığı

Kasımda En Düşük Sıcaklık Erzurum'da, En Yüksek Sıcaklık Antalya'da Ölçüldü

Türkiye genelinde 2023 Kasım ayı sıcaklıkları dikkat çekici değişimlere sahne oldu. Erzurum, -23,5 °C ile ülkenin en düşük sıcaklığını kaydederken, Antalya Manavgat ise 30,6 °C ile en yüksek sıcaklığı belirledi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde ettiği verilere göre, Kasım ayı ortalama sıcaklığı Türkiye genelinde 9,2 °C olarak kaydedildi. Bu, 1991-2020 arasındaki ortalamanın sadece 0,1 °C altında anlamına geliyor.

Bölgelere Göre Sıcaklık Dağılımı

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerindeydi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde en düşük sıcaklık -3,2 °C olarak kaydedilirken, en yüksek sıcaklık ise 24,2 °C ile Edirne'de görüldü.

Ege Bölgesi de benzer şekilde mevsim normalleri civarında kaldı. Bu bölgede kasım ayı ortalama sıcaklığı 11,9 °C olarak belirlenirken, en düşük sıcaklık -7,2 °C ile Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 °C ile Aydın'da ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde, özellikle Isparta, Fethiye ve Manavgat gibi yerlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgedeki ortalama sıcaklık 13,7 °C oldu.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Kasım ayında en düşük sıcaklık Sivas'ın Kangal ilçesinde -18,6 °C, en yüksek sıcaklık ise Kırşehir Çiçekdağı'nda 21,6 °C olarak ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık Bayburt'ta -15,5 °C olarak kaydedilirken, en yüksek sıcaklık Ordu'da 27,2 °C oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık mevsim normallerinde seyretti; Erzurum'da en düşük sıcaklık -23,5 °C, Elazığ'ın Palu ilçesinde en yüksek sıcaklık ise 22,1 °C olarak tespit edildi.

Son olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman'da en düşük sıcaklık -3,7 °C, Ceylanpınar'da ise en yüksek sıcaklık 27,7 °C olarak ölçüldü.

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