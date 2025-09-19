Kasım'dan Suudi Arabistan'a Diyalog Çağrısı: Hizbullah'la Yeni Sayfa

Kasım'dan Suudi Arabistan'a diyalog çağrısı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Suudi Arabistan'a örgütle diyalog temelli yeni bir sayfa açma çağrısında bulundu. Konuşma, Hizbullah üst düzey komutanı İbrahim Akil'in İsrail'in 20 Eylül 2024'te düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin birinci yılı münasebetiyle televizyonda yayınlandı.

Kasım'ın üç maddelik diyalog şartı

Kasım konuşmasında, Suudi Arabistan'ı Hizbullah'la ilişkileri yeniden düzenlemeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan'ı direnişle (Hizbullah) bazı ilkeler temelinde yeni bir sayfa açmaya çağırıyorum.

Birincisi; sorunları ele alan, endişeleri gideren ve çıkarları güvence altına alan bir diyalog.

İkincisi; direnişin değil, İsrail'in düşman olduğu gerçeğine dayanan bir diyalog.

Üçüncüsü; geçmişte var olan farklılıkları donduran bir diyalog."

Bölgedeki riskler ve hedefler

Kasım, "İsrail'in Katar'a saldırısından sonra bölge tehlikeli bir yol ayrımında" olduğunu belirterek İsrail'in bölgedeki hedeflerinin Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Yemen ve İran'ı kapsadığını söyledi.

Hizbullah'ın elindeki silahların Suudi Arabistan'a ya da dünya üzerindeki herhangi bir ülkeye değil sadece İsrail'e dönük olduğunu vurgulayan Kasım, "Direnişe yapılan baskı sadece İsrail'e yarar sağlar. Direnişin olmaması diğer ülkeleri tehlikeye atar." dedi.

Lübnan hükümetine çağrı ve iç politika talepleri

Kasım, Lübnan makamlarına ve hükümete seslenerek hükümetin görevinin "İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve yeniden yapılanma" olması gerektiğini savundu. Hizbullah olarak Lübnan ordusuyla birlikte görev yapmaya hazır olduklarını belirtti ve şunları söyledi:

"İsrail'i kovmak ve Lübnan'ı yeniden inşa etmek için birlik olalım. Parlamento seçimlerini zamanında yapalım. Hükümet yeniden yapılanmaya öncelik versin, mali ve ekonomik reformları hızlandırsın, yolsuzlukla mücadele etsin ve ulusal güvenlik stratejisi için olumlu bir diyalog başlatsın."

Hükümet kararlarına ilişkin olarak hatırlatmak gerekirse, Lübnan Bakanlar Kurulu 5 Ağustos’ta ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti. Buna karşın Kasım, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceklerini defalarca vurgulamıştı. Ayrıca hükümet, 12 Eylül'de ordunun silahların devletin tekeline alınması planını onaylamış ve içeriğini gizli tutma kararı almıştı.