Kasımda Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 16,3 Milyon

2023 Kasım Ayında Hava Yolu İle 16,3 Milyon Yolcu Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak 2023 yılı Kasım ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 16 milyon 328 bin 863 olduğunu bildirdi.

Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, Kasım ayında iç hatlarda 7 milyon 444 bin 305, dış hatlarda ise 8 milyon 876 bin 361 yolcu uçtu. Toplamda, üst geçişler dahil 171 bin 55 uçak trafiği kaydedildi ve bu, geçen yıla göre %10,8'lik bir artış gösterdi.

Uçuş Trafiği ve Taşınan Yük Miktarları

Kasım ayı içerisinde, iç hatlarda 69 bin 652, dış hatlarda 59 bin 167 olmak üzere toplam uçuş trafiği %12,2 artış ile 2023 yılı Kasım ayında karşılaştırıldığında dikkat çekiciydi. Ayrıca, havalimanlarında taşınan yük miktarı ise toplamda 398 bin 473 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Kasım Döneminde Genel Değerlendirme

Uraloğlu, 2023 yılının ocak-kasım döneminde iç hatlarda 88 milyon 208 bin 186, dış hatlarda ise 126 milyon 224 bin 96 yolcuya hizmet verildiğini vurguladı. Toplamda 214 milyon 661 bin 965 yolcu havalimanlarından faydalandı. Bu dönemde, hava trafiğinde de %5,5'lik bir artış gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı’ndaki Artışlar

İstanbul Havalimanı'nda, Kasım ayında iç hat uçuşları 8 bin 695, dış hat uçuşları ise 31 bin 817 olarak kaydedildi ve toplamda 6 milyon 238 bin 903 yolcuya hizmet verildi. Bu, geçen yılın aynı ayına göre %8'lik bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise toplam yolcu trafiği %16 artış gösterdi.

Turizm Merkezlerindeki Havalimanları

Uraloğlu, ocak-kasım döneminde dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 58 milyon 775 bin 580 ulaştığını belirtti. Özellikle İzmir Adnan Menderes, Antalya, Muğla Dalaman ve Gazipaşa Alanya Havalanı gibi yerlerde önemli yolcu trafiği gerçekleşti.