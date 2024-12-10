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Kasımda Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Yüzde 13,7 Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kasımda limanlarda elleçlenen yük miktarının %13,7 artarak 43,5 milyon ton olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:47
Kasımda Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Yüzde 13,7 Arttı

Kasimda Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı Yüzde 13,7 Arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kasım ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı ayına göre %13,7 artarak 43 milyon 453 bin 419 tona ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ocak-kasım dönemi denizcilik istatistiklerine dair önemli bilgiler verdi. Uraloğlu, bakanlık olarak deniz ticaretinden daha fazla pay almak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Kasımda yıllık bazda limanlarda elleçlenen yük miktarı 485 milyon 385 bin 610 ton oldu. Uraloğlu, Türk limanlarından yurtdışı limanlarına giden yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 azalarak 11 milyon 281 bin 574 tona düştüğünü bildirdi.

Yurt dışı limanlarından Türk limanlarına gelen yük miktarı ise %20,1 artışla 21 milyon 188 bin 520 tona yükseldi. Yurt dışı yük taşımalarının toplam geliri ise %11,9 artışla 32 milyon 740 bin 94 tona ulaşmış durumda.

Aliağa Lider Konumda

Kasımda en fazla yük elleçlemesinin Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırları içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Aliağa, 7 milyon 453 bin 572 ton ile başı çekerken, onu 6 milyon 686 bin 312 ton ile Kocaeli ve 5 milyon 403 bin 280 ton ile İskenderun takip etti.

Uraloğlu, kasımda limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 5 milyon 956 bin 963 ton ve kabotajda taşınan yük miktarının 5 milyon 26 bin 362 ton olarak kaydedildiğini açıkladı.

Yük Cinsleri ve Taşıma Verileri

Bakan Uraloğlu, kasımda taşınan yük cinsleri arasında en fazla artış gösteren kategori olan ham petrol miktarının 5 milyon 586 bin 424 ton olduğunu belirtti. Yurt dışına gitmek üzere en fazla taşınan yük cinsinin ise 861 bin 781 ton portland çimento olduğu kaydedildi.

Bu yük cinsini, klinker ve feldispatın takip ettiği belirtiliyor. Ayrıca, limanlardan deniz yoluyla yurt dışına en fazla yük taşımanın İtalya'ya yapıldığı, bunu ABD ve İspanya'nın takip ettiğinin altı çiziliyor.

Uraloğlu, gelen yüklerin en fazla Rusya’dan yapıldığını ve kasımda elleçlenen yurt dışı yükün %7,5’inin Türk bayraklı gemilerle taşındığını duyurdu. Türk bayraklı gemilerle yurt dışına taşınan yük miktarının 2 milyon 436 bin 123 ton ile geçen yılın aynı ayına göre %0,1 arttığı bildirildi.

Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı ise %13 artarak 30 milyon 33 bin 971 ton oldu. Ocak-kasım döneminde elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 artışla 12 milyon 422 bin 38 TEU'ya ulaştı.

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