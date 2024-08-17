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Kasımpaşa'da Marmara Depremi İçin Anma ve Kan Bağışı Etkinliği

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yılı için Kasımpaşa'da anma ve kan bağışı etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:10
Kasımpaşa'da Marmara Depremi İçin Anma ve Kan Bağışı Etkinliği

Kasımpaşa'da Sadakat ve Dayanışma Günü

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü dolayısıyla Kasımpaşa'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğin düzenlendiği Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda, depremin etkileri ve toplumsal dayanışmanın önemi konuşuldu.

Zafer Tahmaz'dan Anlamlı Mesajlar

Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Gün, büyük Marmara depremini anmak ve deprem gerçeğini unutmamak için bir araya geldiğimiz bir gün. Bu zorlukların üstesinden birlikte gelerek, milletimizin dayanışma ve azmini sergilediği bir zaman dilimindeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahmaz, depremin yarattığı fiziksel, duygusal ve toplumsal yaraların hatırlanması gerektiğini vurguladı. "Bizlerin görevi, geçmişten ders alarak geleceğe umut ve sorumlulukla bakmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmektir" diye ekledi.

Dua ve Kan Bağışı Faaliyeti

Etkinlikte, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından katılımcılar, Kızılay çadırına giderek kan bağışında bulundu. Kan bağışı yapanlardan Emine Şimşek, "Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremden sonra kan vermenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ben de davet ediyorum herkesi kan vermeye. Eşim uzun süredir kan veriyordu, onun cesaretlenmesiyle ben de burada bulunmaktayım" dedi.

Bu anlamlı etkinlik, sosyokültürel dayanışmanın ve afetlere karşı hazırlığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan...

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan bağışı etkinliği düzenledi. Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan...

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan bağışı etkinliği düzenledi. Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan...

Türk Kızılay, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle Kasımpaşa'da anma ve kan bağışı etkinliği düzenledi. Türk Kızılay Beyoğlu Şube Başkanı Zafer Tahmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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