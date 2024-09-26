Kasırgalar ve Tropik Fırtınalar Tehlikesi: ABD ve Meksika'da Acil Durum İlan Edildi

Kasırgalar ve Tropik Fırtınaların Etkisi

ABD'nin doğu kıyısı ile Meksika'nın güneybatısında, John ve Helene kasırgaları ile Isaac Tropik Fırtınası'nın etkili olması planlanıyor. Bu durum, birçok eyalet için alarm durumu oluşturmuştur.

Helene Kasırgası Hakkında Bilgiler

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida'nın Tampa kentinin yaklaşık 690 kilometre güneybatısında belirlendiğini açıkladı. Kategori 4 seviyesinde olabileceği tahmin edilen Helene, özellikle Meksika'nın Yucatan Yarımadası ve Florida'nın kuzeybatı kıyısı için ciddi uyarılar oluşturmuştur.

Buna ek olarak, South Carolina, North Carolina, Georgia ve Florida eyaletlerinin valileri, Helene Kasırgası nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurmuşlardır.

Isaac Tropik Fırtınası'nın Durumu

Atlantik Okyanusu'nda meydana gelen Isaac Tropik Fırtınası'nın güçlenerek hafta sonuna kadar kasırgaya dönüşmesi beklenmektedir. Ulusal Kasırga Merkezi, Isaac'ın Bermuda'nın yaklaşık 1115 kilometre kuzeydoğusunda olduğunu ve saatte 19 kilometre hızla doğu yönünde ilerlediğini belirtmiştir.

John Kasırgası'na Dair Gelişmeler

Meksika'nın Pasifik Okyanusu’na açılan kıyısında, John Kasırgası Zihuatanejo kentinin yaklaşık 95 kilometre güneydoğusundadır. Özellikle 24 Eylül tarihinde bu kasırga nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmiştir. Kategori 3 olarak değerlendirilen John, güney eyaletlerini etkisi altına alarak ciddi can ve mal kaybına neden olmuştur.