KASKİ V150 Robotuyla Kanalizasyon Arızalarını Kazısız Çözüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekipleri, kanalizasyon hatlarındaki arızaları, yeraltında ilerleyen görüntüleme robotlarıyla tespit ederek açık kazı yapılmadan onarıyor. Kent genelinde kullanılan "V150" kanal görüntüleme robotu, sorunları noktasal olarak belirleyip müdahale planı yapılmasını sağlıyor.

Nasıl çalışıyor?

KASKİ ekipleri, kanalizasyon kanallarındaki arıza ve sorunları robotla yer altında ilerleyerek uzaktan tespit ediyor. Robotun sağladığı yüksek kaliteli görüntüler sayesinde tıkanıklık veya arıza noktası tespit ediliyor; ardından faun (basınçlı su sistemi), kombine (vakum) cihazları veya vidanjör yardımıyla müdahale ediliyor. Çökme gibi ciddi durumlarda ise kazılar sadece noktasal olarak yapılıyor.

KASKİ Yönetimi Ne Diyor?

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, AA muhabirine kurumun içme suyu, kanalizasyon ve arıtma hatlarında son teknolojiyi kullandığını belirtti. Çağan, kurumun uygulamasını şöyle anlattı:

"Teknolojinin gelişimiyle hem noktayı tespit eden hem de daha renkli, daha net görüntü veren kameralar çıktı. Biz de onunla ilgili cihaz aldık ve aktif olarak şehrin her noktasında kullanmaktayız. Gerek kendi temizlik çalışmalarımız içerisinde, gerekse ihbar neticesine gelen arıza bildirimlerinde, ihtiyaç duyulan yerlere, kanal görüntüleme aracımızı gönderiyoruz. Kamerayı borunun içerisine göndererek noktasını ve o bölgedeki sıkıntının ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ona göre, gerek kombine cihazıyla gerek faun cihazıyla hangi aracı göndermemiz gerekiyorsa onu gönderiyoruz. Bazen de açık kazı yöntemiyle tıkanıklığı veya arızayı gidermeye çalışıyoruz."

Çağan ayrıca, faun ve kombine cihazların basınçlı su veya vakum sistemi ile içerideki tıkanıklığı açtığını ifade etti.

Filoya Yapılan Yatırımlar ve Elde Edilen Sonuç

KASKİ filosunu teknolojik araçlarla genişlettiklerini aktaran Çağan, araç yatırım ve müdahale sürelerine dair şu bilgiyi verdi:

"En son 7 kombine cihaz ve 4 vidanjör aldık. Şu anda zaten arızayı, ihbar geldikten 1 saat 15 dakikada neticelendirmiş oluyoruz. Bu araçlarla açık kazı olmadan, tıkanıklığı tespit edip gidermeye uğraşıyoruz. Bununla da yüzde 90-95 oranında başarılı oluyoruz. Çok nadir olarak çökme gördüğümüzde açık kazı yapıyoruz. Onun haricinde tıkanıklığı açmayla ilgili faun ve kombine cihazlarından yardım alıyoruz. Kanalizasyon sisteminin çalışması hattın temizliğine bağlı. Ne kadar çok temizlik yaparsanız hem hattın ömrünü uzatmış olursunuz hem de sistemin akıcılığını sürekli sağlamış olursunuz. Bu manada 5 yılda 1200 kilometre civarında hat ve ızgara temizliği yaptık."

Operatörün Gözünden Robotik Görüntüleme

Kanal görüntüleme robotu operatörü Talip Demirci, uygulamada deformasyon, çatlak ve diğer sorunları tespit edip müdahale planı yaptıklarını belirtti. Demirci, robotun teknik kapasitesini şöyle anlattı:

"Robotumuz 200 metre mesafede görüntü alıp, HD kalitesiyle sunmaktadır. 180 ve 360 derecede döner başlığı vardır. Aşağı ve yukarı hareketleri mevcuttur. Kendi ekseninde tam tur dönebiliyor. Gerekli metrajları atıp, gerekli yerlerde işlem yapılmasını kolaylaştırmak için buradayız."

Sonuç: KASKİ'nin robotik görüntüleme ve modern temizlik ekipmanlarına yaptığı yatırımlar, arızaların hızlı ve maliyeti düşük şekilde giderilmesini sağlıyor; müdahalelerin büyük çoğunluğu açık kazı gerektirmiyor.