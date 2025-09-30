Kassam'dan Eski İsrailli Esire Sert Yanıt: “Bizi Koruyan Bizdik, Orduya mı Döneceksin?”

İzzeddin el-Kassam Tugayları, serbest bıraktığı eski İsrailli askerin İsrail saflarına dönme açıklamasına görüntülerle yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:30
Kassam'dan Eski İsrailli Esire Sert Yanıt: “Bizi Koruyan Bizdik, Orduya mı Döneceksin?”

Kassam'dan Eski İsrailli Esire Sert Yanıt: “Bizi Koruyan Bizdik, Orduya mı Döneceksin?”

İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD'ye dönüp yeniden İsrail ordusu saflarında savaşacağını açıklayan serbest bıraktıkları eski İsrailli askere, yayımladıkları bir video kaydıyla yanıt verdi.

Videoda hangi görüntüler yer aldı?

Yayımlanan videoda adı belirtilmeyen eski esir, New York merkezli “İsrail Ordusu Dostları Derneği”nin logosunun bulunduğu bir kürsüde konuşma yaparken gösteriliyor. Videodaki konuşmada esir, “Gelecek ay İsrail’e döneceğim, İsrail ordusunun üniformasını yeniden giyeceğim ve kardeşlerimle birlikte hizmet edeceğim.” dedi.

Buna karşılık Kassam Tugayları, Arapça ve İbranice olarak şu soruyu yöneltti: “Defalarca seni öldürmeye kalkışan orduya geri döneceksin, oysa seni koruyan biz olmuştuk… Hatırlıyor musun?”

Görüntülerle desteklenen iddialar

Kassam, sorusunu, İsrailli askerin İsrail ordusunun saldırısında yıkılan bir tünelin enkazı altından çıkarıldığı anların görüntüleriyle destekledi. Kayda, esir askerin Kassam Tugayları mensupları tarafından tedavi edildiği anlara ait sahneler de yansıtıldı.

Videonun devamında, söz konusu eski esirin serbest bırakılacaklar listesine dahil edilmeden önce Gazze sahilinde düzgün kıyafetlerle ve mutlu göründüğü anların görüntüleri gösterildi. Serbest bırakılmadan hemen önce yaptığı kısa Arapça konuşmada ise esir, “Bugün çok mutluyum, buradan ayrılacağım.” ifadelerini kullandı.

Yayımlanan kayıt, serbest bırakılan bir eski esirin geri dönme kararına karşı tarafların hafızasını ve tutumunu gözler önüne seriyor.

