Kassam Tugayları, 3 İsrailli Esirin İsimlerini Açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan duyuruda, 30 Ocak Perşembe günü belirli İsrailli esirlerin serbest bırakılacağına yer verildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist esirleri serbest bırakma kararı almıştır," ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları olan Katar ve Mısır ile kişilerinin serbest bırakılacak olan listeyi aldığını bildirdi.

Gazze'de ise ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Hamas ile İsrail arasında yaşanan ilk turda, Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması bir kriz yaratmıştı. Ancak ABD, Katar ve Mısır gibi arabulucuların çabalarıyla iki taraf ek bir esir takası turu yapılması konusunda uzlaşmaya vardı.