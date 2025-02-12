Kassam Tugayları: Batı Şeria'daki Pusuda İsrail Askerleri Ölü ve Yaralı

Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen bir pusu sonucunda İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

Tulkerim Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nur Şems Kampı'ndaki Menşiyye Mahallesi'nde Kudüs Tugayları ile birlikte İsrail piyade kuvvetlerine karşı bir önlem alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu operasyonda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Ancak, İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada 4 gündür saldırılarını sürdürdüğü Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerden kampı boşaltmalarını talep etmişti.

İsrail'in Batı Şeria'ya Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik 'Demir Duvar' adını verdiği bir saldırı kampanyası başlattı.

Bu saldırılar sonucunda, Cenin kenti ve çevresindeki mülteci kampında 25 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Cenin'deki operasyonlarının ardından 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta ise Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesine saldırılarını genişletti. Bu baskılar sonucunda 8 Şubat'ta Tamun'daki, daha sonra da Faria Mülteci Kampı'ndaki birliklerini geri çekti.