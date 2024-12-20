Kassam Tugayları: Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail Askerlerine Yönelik Saldırı Gerçekleşti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda üyesinin gerçekleştirdiği intihar saldırısını duyurdu. Açıklamalara göre, bu kişi, bir İsrail keskin nişancısının elbisesini giyerek, kendisini İsrail askerlerinin arasında patlattı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, öğleden sonra karmaşık bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildiği ve bu operasyonda, Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir İsrailli keskin nişancı ve yardımcılarının sıfır mesafeden öldürüldüğü aktarılıyor.

Açıklamada, olaydan bir saat sonra aynı üyenin, İsrail askerleri kılığına girerek 6 askerden oluşan bir israilli birliğe yaklaşmayı başardığı belirtildi. Üzerindeki patlayıcı kemerini infilak ettirerek kendisini Israel güçlerinin arasında patlattığı ve bu saldırıda askerlerin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında, olayda kaç İsrail askerinin öldüğü veya yaralandığı bilgisi verilmedi. Bununla birlikte, İsrail tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.