Kassam Tugayları Gazze'de 2 İsrailli Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti

Teslimat ve kimlik tespiti süreci

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, enkazdan çıkarılan 2 İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen 28 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ertelenen teslim süreci bugün gerçekleştirildi.

Kassam Tugayları, söz konusu cenazelerin 2 İsrailli esire ait olduğunu belirtti. İsrail ordusu ise Kızılhaç'ın cesetlerin bulunduğu tabutları teslim aldığını açıkladı.

Kızılhaç'ın, cesetleri İsrail ordusuna teslim etmek üzere belirlenen noktaya doğru ilerlediği bildirildi. Teslimatın ardından cenazelerin kimlik tespitinin Ulusal Adli Tıp Kurumu tarafından yapılması bekleniyor.

Kimlik tespitinin sonuçlanmasıyla birlikte söz konusu cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa, Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esirin cesedinin kaldığı belirtildi.

Daha önce Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında 15 esirin cesedini (bunlardan ikisi Nepalli) teslim etmişti. İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 195 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

