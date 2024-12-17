Kassam Tugayları, Gazze'de 3 İsrail askerini öldürdüklerini açıkladı

Kassam Tugayları'ndan Çarpıcı Açıklama

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde önemli bir çatışmanın yaşandığını ve bu çatışmada 3 İsrail askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cibaliya Bölgesinde Çatışma

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların Cibaliya bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre, İsrail askerleriyle yaşanan çatışmada, 3 asker sıfır mesafeden vurularak öldürüldü. Öldürülen askerlerin cesetleri ve bazı yaralılar helikopterle bölgeden alındı.

Targeted Operasyonlar

Ayrıca, açıklamada İsrail ordusuna ait bir personel nakil aracının Cibaliya bölgesinde vurulduğu belirtildi. 11 kişiden oluşan bir İsrail askerinin bulunduğu ev ise havaya uçuruldu. Bu evde bulunan askerlerden bazılarının öldüğü ve yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Saldırıları

Öte yandan, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 59 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer alıyor. Saldırılar sonucunda 107 bin 41 kişi yaralandı ve enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapıya Yoğun Saldırı

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alınmasıyla birlikte, Gazze'deki sivil altyapı da büyük hasar görmekte. Bu durum, bölgede yaşayanların yaşam koşullarını daha da zorlaştırmakta.