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Kassam Tugayları, Gazze'de 5 İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 5 İsrail tankını imha ettiğini açıkladı ve bir helikoptere füze fırlattı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:38
Kassam Tugayları, Gazze'de 5 İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları'ndan İddialı Açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 5 İsrail tankını imha ettiklerini duyurdu. Aynı zamanda, Gazze'nin orta kesiminde bir helikoptere füze fırlattıkları bilgisi de verildi.

Hedef Alınan Tanklar

Kassam Tugayları'nın yaptığı duyuruda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampına yakın Es-Saftavi Caddesi'nin doğusunda bir Merkava tankının hedef alındığı belirtildi. İkinci bir açıklamada ise, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesinde ilerleyişi sırasında 4 adet Merkava tankının "yüksek patlayıcı" cihazlarla imha edildiği ifade edildi.

Apache Helikopterine Füze Fırlatıldı

Açıklamada ayrıca, En-Nasır Tugayları Mücahidleri ile işbirliği içinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampının doğusunda, İsrail ordusuna ait bir Apache tipi helikoptere "SAM" füzesi fırlatıldığı bildirildi.

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