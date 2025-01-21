DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

Kassam Tugayları, Gazze'de 5 Komutanı İçin Cenaze Töreni Düzenledi

Kassam Tugayları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 5 komutan için Gazze'de büyük bir cenaze töreni gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 23:57
Kassam Tugayları, Gazze'de 5 Komutanı İçin Cenaze Töreni Düzenledi

Kassam Tugayları'ndan Törende Duygu Dolu Anlar

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 komutanı için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenledi.

Ateşkesin 3. gününde, Kassam Tugayları'na bağlı Cibaliya Taburu komutanları Fursan Halife, Mustafa Kasım, Şadi Abdurrabu, Mahmud el-Mutavut ve Ahmed el-Mutavut için yapılan törende, ölen komutanların aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda silahlı ve üniformalı Kassam Tugayı mensubu ile yüzlerce Filistinli hazır bulundu.

Üzüntü dolu anların yaşandığı ailenin, dostların ve savaşçıların bir araya geldiği cenaze töreninin ardından, cenazeler Cibaliya bölgesinde defnedildi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Damdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
2
ABD'de TikTok Krizi: Sosyal Medya Tekelleşme Tehdidiyle Karşı Karşıya
3
Bilim İnsanları, Manyetik Kutbun Yeni Konumunu Güncelledi
4
Eriyen Buzullar, Su Güvenliğini Tehdit Ediyor
5
Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen: Trump'la Avrupa Yeni Bir Gerçeklikle Karşılaşıyor
7
Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Güvenlik İş Birliğini Sürecek

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı