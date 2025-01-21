Kassam Tugayları, Gazze'de 5 Komutanı İçin Cenaze Töreni Düzenledi

Kassam Tugayları'ndan Törende Duygu Dolu Anlar

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 5 komutanı için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenledi.

Ateşkesin 3. gününde, Kassam Tugayları'na bağlı Cibaliya Taburu komutanları Fursan Halife, Mustafa Kasım, Şadi Abdurrabu, Mahmud el-Mutavut ve Ahmed el-Mutavut için yapılan törende, ölen komutanların aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda silahlı ve üniformalı Kassam Tugayı mensubu ile yüzlerce Filistinli hazır bulundu.

Üzüntü dolu anların yaşandığı ailenin, dostların ve savaşçıların bir araya geldiği cenaze töreninin ardından, cenazeler Cibaliya bölgesinde defnedildi.