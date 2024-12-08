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Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askeri Araç Patlatıldığını Açıkladı

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Gazze'nin Refah kentinde İsrail askeri aracını kendi üretimleriyle patlattıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:15
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askeri Araç Patlatıldığını Açıkladı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail Araçlarını Hedef Aldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının patlatıldığını duyurdu. Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili detaylar kamuoyuna paylaşıldı.

Patlama Detayları

Yapılan açıklamada, Refah kentinin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde, askeri aracın Şevvaz adı verilen kendi yapımı patlayıcıyla imha edildiği bilgisi verildi. Patlamanın ardından araç içerisindeki mürettebattan ölenler ve yaralananlar olduğu belirtildi.

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