Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırı

Kassam Tugayları'ndan Teyit Edilen Saldırılar

Gazze'nin güneyinde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail askerleri hedef alındı. Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi ile Refah bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Es-Selam Mahallesi'nde Patlamalar

Kassam Tugayları'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde, İsrail askerlerinin antipersonel bombasıyla hedef aldığı bildirildi. Bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Tel es-Sultan Bölgesi'nde Güdümlü Füze Kullanımı

Refah'taki Tel es-Sultan bölgesinde, bir İsrail personel aracı güdümlü füzeyle vuruldu. Saldırıların ardından bölgedeki diğer operasyona dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

İsrailli Askerlerin Durumu

Yapılan açıklamalarda, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Bera bin Azib Camisi civarında bir grup İsrail askerine antipersonel bombasıyla saldırı düzenlendiği ve aynı bölgede bir personel aracının da Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda iki askerin ağır yaralandığını duyurdu. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı fakat durumları hakkında detay verilmedi.

7 Ekim'de başlayan saldırılarla birlikte, Gazze Şeridi'nde toplamda 4.229 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmiştir ki, bunlardan 2.160'ı kara operasyonları sırasında gerçekleşti.