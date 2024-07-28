Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı, Gazze'de İsrail askerlerine yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:29
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırı

Kassam Tugayları'ndan Teyit Edilen Saldırılar

Gazze'nin güneyinde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, İsrail askerleri hedef alındı. Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi ile Refah bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Es-Selam Mahallesi'nde Patlamalar

Kassam Tugayları'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ın doğusundaki Es-Selam Mahallesi'nde, İsrail askerlerinin antipersonel bombasıyla hedef aldığı bildirildi. Bu saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Tel es-Sultan Bölgesi'nde Güdümlü Füze Kullanımı

Refah'taki Tel es-Sultan bölgesinde, bir İsrail personel aracı güdümlü füzeyle vuruldu. Saldırıların ardından bölgedeki diğer operasyona dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

İsrailli Askerlerin Durumu

Yapılan açıklamalarda, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Bera bin Azib Camisi civarında bir grup İsrail askerine antipersonel bombasıyla saldırı düzenlendiği ve aynı bölgede bir personel aracının da Yasin-105 füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda iki askerin ağır yaralandığını duyurdu. Yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı fakat durumları hakkında detay verilmedi.

7 Ekim'de başlayan saldırılarla birlikte, Gazze Şeridi'nde toplamda 4.229 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmiştir ki, bunlardan 2.160'ı kara operasyonları sırasında gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Bitcoin'de kıyamet geliyor! Tarih verildi: Rekor düşüş yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!

Memurlara o ödemeler geri geliyor! IBAN'ları kontrol edin!

Bitcoin'de kıyamet geliyor! Tarih verildi: Rekor düşüş yolda!

Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor