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Kassam Tugayları, Gazze’de İsrail Askerlerine yönelik Saldırı İddia Etti

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze’de İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi hedef aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 23:52
Kassam Tugayları, Gazze’de İsrail Askerlerine yönelik Saldırı İddia Etti

Kassam Tugayları'ndan Saldırı Açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde gerçekleştirdikleri bir operasyonda, İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evi hedef aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyon sonucunda askerlerden ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

Saldırı Detayları

İlgili açıklamada, Kassam direnişçilerinin, "bir evde konuşlanmış İsrail askerlerini anti-personel füzeyle hedef aldığı" belirtildi. Saldırı, Gazze kentinin kuzeybatısında gerçekleştirildi ve İsrail askerlerine yönelik önemli kayıplar yaşandığı iddia edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından henüz konuya ilişkin herhangi bir yanıt verilmedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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