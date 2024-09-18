DOLAR
34,09 -0,06%
EURO
37,94 -0,03%
ALTIN
2.820,66 -0,21%
BITCOIN
2.035.988,43 0,59%

Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:58
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan Saldırı Duyurusu

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyinde İsrail askerlerini hedef alarak bir binayı vurduğunu açıkladı. Bu eylem sonucunda birçok İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Hedef Alınan Bina ve Olayın Ayrıntıları

Açıklamalara göre, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi’nde çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı bir bina, güdümlü füzelerle hedef alındı. Kassam Tugayları, saldırının detaylarını paylaşırken, binadaki İsrail askerlerinin sayısının ve kayıplarının yüksek olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Sivil Kaybı

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda Gazze’de büyük can kaybı yaşandı. Resmi verilere göre, bu süreçte 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın. Saldırılar sonucunda 95 bin 551 kişi de yaralandı.

Yapılan açıklamalara göre, hala enkaz altında binlerce insanın bulunduğu ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alınması durumunun sivil altyapıyı ciddi şekilde tahrip ettiği bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Fransa'da Emeklilik Reformu İptali İçin Tasarı Meclis'te Görüşülüyor
4
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı
5
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: 12 Ölü, 300 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: İddiaya Göre İsrail'in Tuzağı
7
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama