Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan Saldırı Duyurusu

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyinde İsrail askerlerini hedef alarak bir binayı vurduğunu açıkladı. Bu eylem sonucunda birçok İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Hedef Alınan Bina ve Olayın Ayrıntıları

Açıklamalara göre, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi’nde çok sayıda İsrail askerinin konuşlandığı bir bina, güdümlü füzelerle hedef alındı. Kassam Tugayları, saldırının detaylarını paylaşırken, binadaki İsrail askerlerinin sayısının ve kayıplarının yüksek olduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Sivil Kaybı

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda Gazze’de büyük can kaybı yaşandı. Resmi verilere göre, bu süreçte 41 bin 272 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın. Saldırılar sonucunda 95 bin 551 kişi de yaralandı.

Yapılan açıklamalara göre, hala enkaz altında binlerce insanın bulunduğu ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alınması durumunun sivil altyapıyı ciddi şekilde tahrip ettiği bildiriliyor.