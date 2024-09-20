Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan Saldırı Açıklaması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerini hedef aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Tennur Mahallesi'nde bir eve giren İsrail askerlerine antipersonel mühimmatıyla saldırı gerçekleştirildi.

Ölü ve Yaralılar Var

Kassam Tugayları, saldırının ardından İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi. Ayrıca, bölgedeki tahliyeleri gerçekleştirmek üzere İsrail ordusuna ait helikopterlerin düştüğü gözlemlendi.

Çatışmalar Artıyor

Gazze genelinde, Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta Refah kentinde kara saldırıları başlatmış ve o günden bu yana bölgedeki sivil altyapıya ciddi zararlar verilmiştir.

Saldırıların Sonuçları

7 Ekim tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda 41,272 Filistinli hayatını kaybetti, bunlar arasında 16,795 çocuk ve 11,378 kadın bulunmaktadır. Ayrıca, 95,551 kişi yaralanmış, enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilmektedir. Sivil hedeflerin de tahrip edildiği bu süreçte, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da tehdit altındadır.