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Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerine yönelik saldırılar düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:06
Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı olarak bilinen İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu operasyonların sonucunda bazı askerlerin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Telegram Üzerinden Bilgilendirme

Kassam Tugayları, saldırılarına dair bilgileri resmi Telegram hesapları üzerinden paylaştı. Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Havuz bölgesinde, daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak ettiği ve evde bulunan yaklaşık 10 İsrail askerinin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Tank ve Kurtarma Ekiplerine Saldırı

Ayrıca, Kassam Tugayları'nın çevresinde bulunan İsrail askerlerine ait "Merkava 4" tipi bir tankı da hedef aldığı açıklandı. Saldırının ardından yaralıları almak üzere gelen kurtarma ekipleri, antipersonel mühimmatla saldırıya uğradı.

Keskin Nişancı Atışı

Beyt Hanun kentinin doğusundaki Benat Caddesi'nde yürütülen operasyonlar esnasında, bir İsrail askerinin Kassam mensupları tarafından açılan keskin nişancı ateşiyle etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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