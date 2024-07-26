Kassam Tugayları, Gazze'deki İki İsrail Tankını İmha Etti

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde çevresinde birçok İsrail askerinin bulunduğu iki tankı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Tankların İmha Süreci

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkeva 4 tipi iki İsrail tankının Gazze şehrinin Tel el-Hava Mahallesi'nde yerleştirilen iki patlayıcı ile imha edildiği belirtildi.

İslami Cihad'dan Ek Açıklama

İslami Cihad hareketinin askeri kolu Kudüs Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Netzarim eksenindeki ikmal hatları boyunca İsrail askerlerine havan atışları yapıldığını duyurdu.

İsrail Ordusu'ndan Yanıt Bekleniyor

İsrail ordusu, konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 7 Ekim itibariyle Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 39,175 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bu sayının 16,172'sinin çocuk ve 10,798'inin ise kadın olduğu bildirildi. Ayrıca, yaklaşık 90,403 kişi yaralandı.

Hastane ve Eğitim Kurumları Hedef Alınıyor

Yetkililer, enkaz altında binlerce cesedin bulunabileceğini ve sivilerin sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alındığını bildirerek sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiğine dikkat çekti.

İsrail Askeri Kaybı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırılar sonucunda 683 askerinin hayatını kaybettiğini, bunun 326'sının karadan işgal sürecinde gerçekleştiğini bildirdi.