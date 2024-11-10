Kassam Tugayları, Gazze'nin Kuzeyinde İsrail Askerlerine Saldırdı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ağır kuşatma altında bulunan Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerlerini hedef alarak çatışmalara girdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindaki Beyt Lahiya beldesinde özverili Filistinli direnişçiler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Çatışmaların Detayları

Beyt Lahiya'nın Eş-Şeyma bölgesinde, 15 kişilik bir İsrail piyade birliğinin önce antipersonel mühimmatıyla hedef alındığı, akabinde ise yakın mesafeden hafif silahlar ve patlayıcılarla saldırıya uğradığı ifade edildi. Diğer yandan, Cibaliya Mülteci Kampı yakınındaki Şehid İmad Akl Camii civarında, iki askeri nakil aracı Yasin-105 ve Tandum roketleriyle hedef alındı; bir askeri buldozer de el yapımı patlayıcı ile vuruldu.

İsrail'in Saldırılarının Sonuçları

İsrail ordusunun konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı dikkat çekiyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 bin 603 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yer alırken, 102 bin 929 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilmekte, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip edilmesi nedeniyle halkın en güvenli yerler olarak gördüğü hastane ve eğitim kurumları hedef alınıyor.

İsrail'in Göç Zorlaması Planı

İsrail, 5 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine hava saldırıları düzenledi ve 6 Ekim'de karadan saldırıya geçti. Bu operasyonun, daha önce İsrail medyasında "Generaller Planı" olarak bilinen, Filistinlileri Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye etme stratejisi çerçevesinde yapıldığı düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinin boşaltılmasını isteyerek bu bölgeleri gösteren bir harita paylaştı. Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmesi yönünde çağrı yapıldı. Bu haritanın, General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve hükümete sunulan “Generaller Planı”na benzerliği dikkat çekti.

“Generaller Planı”, Gazze'nin kuzeyinden Filistinlilerin zorla tahliye edilmesini, ardından bölgeyi kuşatarak gıda, yakıt ve su girişinin engellenmesini öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.