Kassam Tugayları: Gazze Saldırısında İsrailli Kadın Esir Hayatını Kaybetti

Kassam Tugayları Açıklamada Bulundu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılan saldırılarda bir kadın esirin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Detaylar Kamuoyuna Duyuruldu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram üzerinden yaptığı duyuruda, saldırının ardından hayatını kaybeden İsrailli kadın esirin kimliğiyle ilgili bilgiler aktardı. Ebu Ubeyde, özellikle İsrailli esirleri koruma görevini üstlenen kişilerle sürdürülen temasın yeniden sağlandığını belirtti.

Aynı zamanda, Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail saldırılarına maruz kalan bölgedeki diğer bir İsrailli kadın esirin de hayatının tehlikede olduğunu vurguladı. İsrailli esirlerin durumu hakkında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini sorumlu tutarak, bu kişilerin esirlerin yaşamları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

İsrail Ordusunun Saldırıları Devam Ediyor

5 Ekim tarihinden bu yana İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanlarını sürdürmektedir. Kassam Tugayları, bu saldırıların sonuçlarına dikkat çekerek, bölgede yaşanan trajik olayları kamuoyuna aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.