Kassam Tugayları: Gazze Saldırısının Genişlemesi Esirleri Daha Fazla Tehlikeye Atar

Kassam Tugayları'ndan Telegram açıklaması ve harita paylaşımı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze kentindeki operasyonlarını genişletmesinin ellerindeki İsrailli esirlerin güvenliğini artırmayacağını, aksine tehlikeyi yükselteceğini bildirdi.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Daha önce de uyarıldınız… Gazze kentindeki suç niteliğindeki operasyonlarınızın kapsamını ne kadar genişletirseniz, esirleriniz üzerindeki tehlike de o kadar artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada İsrail ordusunun “derhal geri çekilmesi” talep edildi ve kırmızı ile beyaz renkli bir harita paylaşıldı. Haritada kırmızı renk Sabra ve Zeytun ile Tel el-Heva mahallelerini, beyaz ise kentin batı bölgelerini temsil ediyor.

Kassam Tugayları’nın paylaştığı haritada kırmızıyla işaretlenen mahallelerde son günlerde İsrail askeri araçlarının ilerleyişinin gözlemlendiği belirtildi.

Hareket, daha önce 20 Eylül'de yayımlanan ve ellerindeki 47 İsrailli esire ait fotoğrafları içeren duyuruyla ilişkilendirildi. Kassam Tugayları, o paylaşımı Gazze'ye başlatılan kara saldırılarıyla bağlantılı olarak bir “veda” niteliğinde duyurmuştu.

Keskin uyarı ve güçlü ifadeler

Kassam Tugayları, 18 Eylül'de yaptığı başka bir açıklamada da ellerindeki esirlere dikkat çekmiş, Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planının esirleri tehlikeye attığını savunmuştu. Açıklamada “Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil” denildi.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.”

Kassam Tugayları, İsrail yönetimine ve ordusuna yönelik uyarısını sürdürerek, Gazze’nin kolay bir hedef olmayacağı mesajını verdi ve askerler için hazırlanan pusu ve patlayıcı tehditlerine dair ifadeler kullandı: “Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak.”

Grup ayrıca, araçlara yönelik tuzaklar ve özellikle buldozerlerin hedef alınacağına dair iddialarını yineledi: “Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak.”

Kassam Tugayları'nın açıklamaları, Gazze'deki kara harekâtının nasıl ilerleyeceği ve esirlerin kaderi konusundaki endişeleri artırırken, bölgede gerilimin ve riskin sürdüğüne işaret ediyor.