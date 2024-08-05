Kassam Tugayları, İsrail Askerlerine Pusuda İddialarını Açıkladı

Kassam Tugayları'ndan Pusu İddiası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah ve Han Yunus şehirlerinde, İsrail askerlerine yönelik yaptıkları saldırıları duyurdu.

Pusu ve Çatışmaların Detayları

Kassam Tugayları'nın sosyal medya platformu Telegram üzerindeki açıklamasında, "Mücahitlerimiz, Han Yunus şehrinin Ferrahin bölgesinin doğusundaki bir binada, Siyonist kuvvetleri anti-personel patlayıcı ile hedef aldı. Bu saldırı sonucunda, İsrail askerleri arasında ölen ve yaralananlar oldu." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, açıklamada bölgede yer alan bir D-9 askeri buldozerin Yasin 105 füzesi ile imha edildiği bildirildi. "Ferrahin bölgesine sızmış olan Siyonist güçlerle çatışmaların halen sürdüğü" belirtildi.

Refah’ta İki Patlayıcı İfşası

Refah'ın doğusundaki Zalata bölgesinde iki patlayıcının infilak ettiğine dair bilgi verilirken, burada da İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde on aydır devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu askeri ve teknolojik üstünlüğüne rağmen, silahlı direniş güçleri karşısında kayıplar vermeye devam ediyor. Bu duruma yönelik eleştiriler, ülkedeki farklı kesimlerden yükselmeye devam etmekte.

Izzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri başta olmak üzere birçok silahlı direniş örgütü, Gazze'de İsrail güçlerine karşı savaşlarını sürdürüyor.