Kassam Tugayları: İsrail Esirlerine İslam’a Uygun Muamele Sözü

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirlere İslam’a uygun şekilde iyi muamele ettiklerini vurguladı. Ancak İsrail ordusu'nun bu esirlere yönelik öldürme niyeti taşıdığına dikkat çekildi.

Askeri Konsey Üyesi El-Haddad'ın Açıklamaları

Kassam Tugayları Askeri Konseyi Üyesi İzzeddin el-Haddad, Al Jazeera televizyonunda yayımlanan "Gizli Olan Daha Büyüktür" programında konuştu. Haddad, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Aksa Tufanı saldırısını detaylandırdı.

El-Haddad, esirlere, İslam’ın öğretilerine uygun bir şekilde davranılması talimatı verildiğini belirtti. "Düşman esirlerin hayatlarına önem vermek, onlara iyi davranmayı önemsedik," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırgan Politikasına Dikkat

Haddad, İsrail'in ilk günden itibaren esirleri öldürmeye niyetli olduğunu vurgulayarak, Aksa Tufanı saldırılarının gerekçeleri arasında ırkçı muamele ve Gazze ablukası gibi konuları sıraladı. "12 yıldan fazla süren sistematik abluka, kutsal değerlerimize yönelik saldırılar ve Mescid-i Aksa'ya yapılan ihlaller bu eylemin sebepleridir," dedi.

Saldırının Planlaması ve Stratejisi

İzzeddin el-Haddad, Aksa Tufanı'nın planlanmasıyla ilgili kararın, düşmanı yanıltıcı bir aldatma biçiminde olduğunu ifade etti. Saldırının, İsrail Gazze Tümeni’ni hedef alarak, askerlerin ele geçirilmesi amacı güttüğünü vurguladı.

Haddad, saldırının 7 Ekim sabahı 06:30'da başladığını ve tüm hazırlıkların günler öncesinde tamamlandığını bildirdi. Saldırının, mücahidlerin eğitim aldığı tatbikatın eksiksiz uygulanmasıyla başladığını belirtti, "İsrail ordusu, savunmaya geçmek için bile bilgi sahibi olamadı," iddiasında bulundu.

Aksa Tufanı'nın zaferle sonuçlandığını vurgulayan Haddad, Gazze’nin stratejik önemi üzerinde durarak, Filistinli esirlere özgürlük getirme hedefini yineledi.