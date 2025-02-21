Kassam Tugayları Komutanı Dayf, İsrail'e Karşı İstihbarat Üstünlüğü Sağladı

Kassam Tugayları Komutanı Dayf, Aksa Tufanı Operasyonu'nda Stratejik Avantaj Sağladı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın eski Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı önemli bir istihbarat üstünlüğü yakalamış durumda.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dayf, Aksa Tufanı Operasyonu'nu yürütmeden önce İsrail ordusunun hazırlıklı olduğuna dair teyit alınana kadar saldırıyı yarım saat erteledi.

Olayın detaylarına göre, Dayf'ın operasyonu 7 Ekim 2023 sabahı saat 06.00’da başlatmayı planladığı ancak bölgedeki İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve tankların yokluğunu gözlemleyerek ihtiyatlı davrandığı belirtildi.

Yarım saat sonunda, bölgedeki İsrail güçlerinin bulunmadığından emin olmasının ardından Dayf, Hamas'ın silahlı kanadına saldırıyı gerçekleştirmeleri için doğrudan emir verdi. Habere göre, İsrail tarafından tutuklanan üst düzey Hamas mensupları, Dayf'ın saldırının planlamasıyla doğrudan iletişim halinde olduğunu ve onun onayı olmadan bu tarihte bir operasyon gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

İsrail ordusu ve istihbaratını, saldırının önlenmesindeki başarısızlık nedeniyle eleştiren haberde, Dayf’ın Aksa Tufanı Operasyonu öncesindeki stratejisiyle rahat bir avantaj sağladığı ve “ordunun hazır olmadığı doğrulanana kadar” beklediği vurgulandı.

Ek olarak, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Dayf’ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail tarafında neler olup bittiğini anlamak için sorduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise 13 Temmuz’da Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği bir saldırıda Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak’ta, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında komutanları Dayf ve yardımcısı Mervan İsa’nın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.