Kassam Tugayları Komutanı Dayf, İsrail'e Karşı İstihbarat Üstünlüğü Sağladı

Hamas'ın lideri Muhammed ed-Dayf, Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail karşısında istihbarat avantajına sahip olduğunu belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:09
Kassam Tugayları Komutanı Dayf, İsrail'e Karşı İstihbarat Üstünlüğü Sağladı

Kassam Tugayları Komutanı Dayf, Aksa Tufanı Operasyonu'nda Stratejik Avantaj Sağladı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın eski Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı önemli bir istihbarat üstünlüğü yakalamış durumda.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dayf, Aksa Tufanı Operasyonu'nu yürütmeden önce İsrail ordusunun hazırlıklı olduğuna dair teyit alınana kadar saldırıyı yarım saat erteledi.

Olayın detaylarına göre, Dayf'ın operasyonu 7 Ekim 2023 sabahı saat 06.00’da başlatmayı planladığı ancak bölgedeki İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve tankların yokluğunu gözlemleyerek ihtiyatlı davrandığı belirtildi.

Yarım saat sonunda, bölgedeki İsrail güçlerinin bulunmadığından emin olmasının ardından Dayf, Hamas'ın silahlı kanadına saldırıyı gerçekleştirmeleri için doğrudan emir verdi. Habere göre, İsrail tarafından tutuklanan üst düzey Hamas mensupları, Dayf'ın saldırının planlamasıyla doğrudan iletişim halinde olduğunu ve onun onayı olmadan bu tarihte bir operasyon gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

İsrail ordusu ve istihbaratını, saldırının önlenmesindeki başarısızlık nedeniyle eleştiren haberde, Dayf’ın Aksa Tufanı Operasyonu öncesindeki stratejisiyle rahat bir avantaj sağladığı ve “ordunun hazır olmadığı doğrulanana kadar” beklediği vurgulandı.

Ek olarak, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Dayf’ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail tarafında neler olup bittiğini anlamak için sorduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise 13 Temmuz’da Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği bir saldırıda Muhammed ed-Dayf'ın öldüğünü duyurmuştu. Ayrıca, Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, 30 Ocak’ta, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında komutanları Dayf ve yardımcısı Mervan İsa’nın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması
5
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı
6
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
7
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!