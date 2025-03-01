Kassam Tugayları'ndan Duygusal Vedalaşma: İsrailli Esir Kardeşiyle Ayrıldı

Kassam Tugayları, Gazze'de tuttuğu İsrailli esirin, esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan kardeşiyle duygusal bir şekilde vedalaştığı görüntüleri yayınladı. İlgili videolarda, iki kardeşin, serbest bırakılmadan bir gün önce sarılarak gözyaşları içinde birbirlerine veda ettiği görülüyor.

Serbest bırakılan esirin kardeşi, anlaşmanın ikinci aşaması onaylanana kadar gösterilere devam etme çağrısında bulundu. O anları paylaşan esir, “Kardeşim yarın serbest kalacağı için çok mutluyum ama herkesi çıkarın. Aileler arasında ayrım yapmayın. Hayatımızı mahvetmeyin,” ifadelerini kullandı.

Henüz serbest kalmamış esir, kardeşine hitaben, “Hükümet anlaşmayı imzalayana kadar gösterilere devam etsinler,” dedi. Taraflar arasında devam eden gerginlik ve müzakerelere dair endişeleri dile getirerek, “Artık duymak istemiyorum, siz delirdiniz mi?” sözleriyle durumu özetledi.

Esir, Netanyahu hükümetine yönelik sitemde bulunarak, “Daha kaç kişiyi öldürmek istiyorsunuz? Kimin öldüğü önemli değil. Filistinli, İsrailli, Müslüman… İkinci ve üçüncü aşamayı imzalayın. Savaşa son verin. Yeter artık!” dedi. Yaşadığı zorlukları da ekleyerek, “Beni buradan çıkarın, diğer herkesle birlikte. Burada kalamam,” ifadelerini kullandı.

Videonun devamında, duygusal bir an yaşanarak salıverilen esir, kardeşine sarılıyor ve “Kardeşimi ölüme mi terk etmek istiyorsunuz?” diye soruyor.

Hamas, önceki gün Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasına ve bunun tüm detaylarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu açıklayarak, anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere hazır olduklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Netanyahu hükümetinin anlaşmadan geri adım atması durumunda tutsaklar ve aileleri için daha fazla acının doğacağı vurgulandı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Anlaşma doğrultusunda, 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru’nun Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine açılması sağlandı. İsrail ordusu, 9 Şubat'ta bu bölgeden çekildi.

Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise, İsrail ordusunun 8 aylık işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için yeniden açıldı. Anlaşmanın birinci aşamasında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılarak, Gazze'deki 25 esir ile öldüğü belirtilen 8 esirin cenazesi teslim edildi. Ayrıca, Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.