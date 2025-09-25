Kassam Tugayları'ndan İslam Dünyasına Gazze İçin Dua Çağrısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Arap ve İslam dünyasını Gazze'de sabırla direnenlerin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması için toplu dua etmeye çağırdı.

Çağrının İçeriği

Açıklamada, perşembeyi cumaya bağlayan gecede yatsı namazının hemen ardından camilerde ve halka açık meydanlarda cemaat halinde 2 rekat namaz kılınması istendi. Ardından, sıkıntı anında tavsiye edilen dua metninin 100 kez okunarak Gazze halkı için Allah'a niyazda bulunulacağı bildirildi.

Dua metni: La ilahe illallahü’l-azîmü’l-halîm,la ilahe illallahü rabbü’l-arşi’l-azîm, la ilahe illallahü rabbü’s-semâvâti ve rabbü’l-ard ve rabbü’l-arşi’l-kerîm

Açıklamada ayrıca, "Arap ve İslam aleminin evlatlarını, Gazze’de sabırla direnen ve nöbet tutan kardeşlerinin üzerindeki sıkıntıların kaldırılması ve musibetin giderilmesi için dua etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.