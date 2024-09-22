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Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Bombalı Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı, Gazze'de İsrail askerlerine yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Olayda ölü ve yaralılar var.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:22
Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Bombalı Saldırı

Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde, İsrail piyade güçlerine yönelik bir bombalı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Tugaylar, yaptıkları paylaşımda, Refah'ta askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ve yaralıların bulunduğunu belirtti. Telegram hesabında yer alan bilgilere göre, Refah'ın doğusundaki Eş-Şevke bölgesinde Merkava tankı ve D9 buldozerinin de hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16,795 çocuk ve 11,378 kadın da dahil olmak üzere toplam 41,431 Filistinli hayatını kaybetti ve 95,818 kişi yaralandı.

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