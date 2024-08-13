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Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Operasyon

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerlerine yönelik operasyonlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 22:40
Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Operasyon

Kassam Tugayları'nın Operasyonları Devam Ediyor

Hamas'ın askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarındaki İsrail askerlerine yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Refah'ta Tünel Patlatma Operasyonu

Tugayların yaptığı açıklamada, Refah ilinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde daha önceden İsrail güçleri tarafından bubi tuzağıyla korunan 3 tünel girişinin patlatıldığı belirtildi.

İsrail Tanklarına Vurulan Füzeler

Daha önceki bir açıklamada, Kassam Tugayları İsrail ordusuna ait 2 Merkava tankından birinin Yasin-105 füzesi ile diğerinin ise yerleştirilen patlayıcıyla imha edildiğini bildirdi.

Han Yunus'taki Havan Topu Saldırısı

Ayrıca, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile ortak yürütülen bir operasyonda, Han Yunus kentinde bulunan bir grup İsrail askerinin havan toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail Tarafından Cevap Yok

Bu açıklamalar üzerine İsrail tarafından henüz bir yanıt alınmadı. Kassam Tugayları, ayrıca Tel Aviv kenti ve çevresine yönelik iki füzeyle saldırı düzenlediklerini de bildirdi.

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