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Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Yönelik Saldırı Açıklaması

Kassam Tugayları, Gazze'de bubi tuzaklarıyla İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu ve kayıplar olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:56
Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Yönelik Saldırı Açıklaması

Kassam Tugayları, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güney kısmında gerçekleşen bir operasyonla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tugay, daha önce bubi tuzaklarıyla donatılmış bir tünelin patlatılması sonucu İsrail askerlerinin kayıplar yaşadığını bildirdi.

Açıklamalar ve Detaylar

Tugayların resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed bölgesinde, bubi tuzaklarının yerleştirildiği tünelin girişinin hedef alındığı vurgulandı. Bu işlem sırasında, bölgeyi karadan işgale girişen İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Çatışmalar ve Son Durum

Bu olay, İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında devam eden çatışmaların ortasında meydana geldi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yürüttüğü operasyonlar sonucunda, en az 40,223 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlar arasında 16,480 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Ayrıca, 92,981 kişi de yaralanmış durumda.

Enkaz altında halen çok sayıda ölü bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının da hedef alındığı için sivil altyapıda ciddi tahribat söz konusudur.

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