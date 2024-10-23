Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Saldırı Açıklaması

Kassam Tugayları İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bir İsrail askeri karargahına yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucunda bazı askerlerin ölümü ve yaralanması bildirildi.

Saldırının Detayları

Kassam Tugayları'ndan yapılan resmi bir yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrail askerleriyle karşı karşıya gelindiği ifade edildi. Ayrıca, bölgeye bir İsrail askeri helikopterinin indiği ve yaralıların tahliye edildiği belirtildi.

Sivil Kayıplar ve Altyapı Hasarları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli hayatını kaybetti; 100 bin 412 kişi de yaralandı. Enkaz altında daha fazla ölü bulunduğu ifade edilirken, sivillerin sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak ciddi bir altyapı tahribatı yaşandığı bildirilmektedir.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, saldırıların başladığı tarihten bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 752 askerinin öldüğünü resmi olarak duyurdu. Ancak, bu konuda henüz bağımsız bir açıklamayla karşılaşılmadı.