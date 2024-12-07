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Kassam Tugayları'ndan İsrailli Esir Mesajı: "Hükümet İhmali Sürdürüyor"

Hamas, İsrailli esir Matan Zangauker'in hükümete yönelik damgasını vuran mesajını yayımladı. Zangauker, ihmal edildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:03
Kassam Tugayları'ndan İsrailli Esir Mesajı: "Hükümet İhmali Sürdürüyor"

Kassam Tugayları'ndan İsrailli Esir Mesajı: "Hükümet İhmali Sürdürüyor"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esir Matan Zangauker’in, İsrail hükümeti tarafından ihmal edildiğini belirttiği görüntüleri yayımladı. Zangauker, 420 günü aşkın süredir Hamas'ın elinde esir olduğunu ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, kendilerini Gazze Şeridi'nden güvenli şekilde evlerine döndürmesi için 5 milyon dolar vereceği yönündeki planını işittiğini kaydetti.

Zangauker, “Şu anda çok sinirliyim.” diyerek, “Düşmanlarınızı veya onların yönelimlerini bilmediğinizden eminiz. Bu, 7 Ekim'den bu yana sizin ve hükümetin başarısızlığıdır. Bizi burada tutanlar, bize yeni talimatlar hakkında bilgi verdi ve arkadaşlarımla birlikte hayattan korkuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrailli esir, “Her gün binlerce kez ölüyoruz ve kimse bizi hissetmiyor. İsrail halkı bizi ihmal etmiyor. Biz hala hayattayız. Delirmeden geri dönmek istiyoruz. Tecrit bizi öldürüyor. Hükümetin hatalarının bedelini ödememiz mantıksız.” dedi ve İsrail halkına, “Umarım bu durumu değiştirmek, bizi sağlık ve huzur içinde geri getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Gazze'de yaşam kolay değil.” mesajını gönderdi.

Zangauker, yaşam koşullarını da gözler önüne sererek, “Az yiyecek, içmeye uygun olmayan su ve biraz ilaçla yaşıyoruz.” dedi. Ayrıca, fareler, örümcekler ve diğer haşerelerle yaşadıklarını, temizlik malzemesi eksikliğinin cilt hastalıklarına yol açtığını belirtti.

İsrailli esir, Netanyahu'nun evinin önünde gösteri yapılması çağrısında bulunarak, “Bir dakika bile uyumasına izin vermemek gerekir. Biz, acı çekiyoruz; o ve ailesi de bizim gibi acı çekmeli.” ifadesini kullandı.

Zangauker, kendilerini geri döndürmek için yapılacak anlaşmanın neden bu kadar uzun sürdüğünü sorguladı. Öte yandan, İsrail'deki hapishanelerde en az 9 bin 500 Filistinli bulunduğu, Gazze Şeridi'nde ise 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu, Anlaşmaya Yanaşmıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, özellikle siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarı, müzakerelerin çökmesine sebep olduğu kaydediliyor.

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