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Kassam Tugayları'ndan Kritik Açıklama: İsrail Nakil Aracı Patlatıldı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait bir askeri nakil aracını patlattıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:05
Kassam Tugayları'ndan Kritik Açıklama: İsrail Nakil Aracı Patlatıldı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda önemli bir askeri eylem gerçekleştirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, sosyal medyada yaptığı duyuruda, İsrail ordusu

Açıklamaya göre, patlama, Hulafa bölgesinde, Kassam Tugayları'nın kendi üretimi olan 'Şevvaz' isimli patlayıcı ile gerçekleştirildi.

Patlama sonucunda, araçta bulunan mürettebat arasında ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Olay, bölgede devam eden gerginlik ve çatışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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